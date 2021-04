Governi balneari | da Bonomi al Papeete

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Allora, siete pronti a festeggiare il 4 luglio? No, non il Giorno dell’Indipendenza – e che facciamo, importiamo le feste altrui? – ma una ricorrenza tutta indigena: il centenario del primo “governo balneare” in Italia, ilI, 4 luglio 1921. Se non ci sarà consentito festeggiare in costume da bagno, facciamone almeno una bella retrospettiva cinematografica. Tutta la filmografia necessaria la troverete in “L’ultima spiaggia. Rive e derive del cinema italiano” di Christian Uva, appena pubblicato da Marsilio. Perché ilI non è un’anomalia, al contrario: tutti iitaliani sono stati in senso lato o in senso stretto, dal bagnasciuga di Mussolini alle cubiste del. Ben più della piazza o del palazzo, la spiaggia è metafora del nostro spazio pubblico carnevalesco. I ...