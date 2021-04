Governare il futuro. I nostri dati personali merce di scambio sui mercati

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Wall Street Journal in una bella e articolata inchiesta di qualche giorno fa racconta di una sospetta pratica commerciale che avrebbe per protagonista Amazon e per vittime i suoi partner commerciali che distribuiscono – anche sulla stessa piattaforma – dispositivi destinati a connettersi con Alexa, l’assistente vocale di casa Amazon appunto. Dateci piùdei vostri utenti raccolti attraverso i vostri dispositivi connessi o dimenticatevi di essere ancora trattati bene, in termini di visibilità, sul nostro store online e di poter ancora integrare i vostri dispositivi con Alexa. Sarebbe questa, naturalmente in termini più eleganti e raffinati di così, secondo il Wall Street Journal, la “minaccia” davanti alla quale Amazon avrebbe messo alcuni suoi partner commerciali. Iche Amazon avrebbe ...

Puntata n. 29 del podcast curato per HuffPost da Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy. Oggi si parte da una inchiesta del Wall Street Journal su una sospetta pratica commerc ...Nella rubrica Memorie nostre di Democrazia futura, Augusto Preta rievoca la figura di Franco Morganti, scomparso alcuni mesi or sono, ricostruendo la carriera professionale dell'ingegnere in telecomun ...