God of War è solo l' inizio | Sony Santa Monica potrebbe essere al lavoro su una nuova IP con ambientazione fantasy

(Di mercoledì 21 aprile 2021) God of War è l'IP più importante di SIEsenza dubbio e, ovviamente, lo studio sta capitalizzando il suo successo. God of War: Ragnarok è attualmente in fase di sviluppo, ma non è l'unica cosa che lo studio ha in cantiere, a quanto pare. Di recente è emerso che SIEsta lavorando anche a un altro titolo, presumibilmente unaIP non ancora annunciata. Un annuncio dipubblicato dallo sviluppatore sul suo sito Web suggerisce che il gioco non annunciato avrà un'(via ResetEra). L'elenco, valido per la posizione di Senior Character Concept Artist, lo suggerisce un paio di volte. Tra le responsabilità di questo ruolo, ci sono lo sviluppo e il mantenimento di "forti partnership creative e collaborative ...

Clamorose dichiarazioni da parte di John Garvin, ex game director presso Bend Studio, che durante una lunghissima intervista ai microfoni di David Jaffe (of, Twisted Metal ) ha parlato della presunta "ossessione di Sony" citata nell'ormai celebre articolo di Jason Schreier , affermando che l'azienda sarebbe letteralmente fissata con le ...Ho detto a Jaffe (David, creatore diofcon cui stava chiacchierando) che non so su cosa stiano lavorando, non so in dettaglio i numeri e l'aspetto finanziario. Stavo parlando della mia ...Stando agli ultimi annunci di lavoro dello studio, Sony Santa Monica sta sviluppando un gioco non ancora annunciato, oltre a God of War 2.Era il 20 aprile 2018 quando Kratos e Atreus facevano il loro trionfale debutto su PS4 con il bellissimo God of War.