Gli Spurs vincono alla prima senza Mou: Bale e Son rimontano il Southampton (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vincere al 90' su rigore è il segnale che almeno la fortuna gira dalla tua parte: è il senso di questo 2 - 1 del Tottenham sul Southampton, con il giovanissimo Ryan Mason - 29 anni - sulla panchina ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vincere al 90' su rigore è il segnale che almeno la fortuna gira dtua parte: è il senso di questo 2 - 1 del Tottenham sul, con il giovanissimo Ryan Mason - 29 anni - sulla panchina ...

marcogarghe : Per Danny #Ings serata davvero dolce amara. Il suo goal non è infatti bastato per portare punti ai Saints, ma gli h… - MauroMorrone15 : @SpudFNVPN E appena ha commentato hanno segnato gli Spurs. Coincidenze? Io non credo - steski66 : @SpudFNVPN Vai con gli Spurs - GiacomiAlessio : @gianluca_masi Per gli Spurs ha votato il 101 % dei tifosi, mi sembra un sondaggio credibile e lei una persona intelligente. ???? - GiacomiAlessio : @Egodam89 Per gli Spurs ha votato il 101% dei tifosi, mi sembra un sondaggio credibile. -