Gli auguri di Catherine Zeta Jones alla figlia Carys nel giorno dei suoi diciotto anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Carys Douglas è l’unica figlia femmina di Catherine Zeta Jones, avuta insieme al marito Michael Douglas. Oggi è il giorno dei suoi diciott’anni e per questo giorno speciale, la mamma decide di condividere sui social gli auguri per la figlia. Gli auguri alla figlia neo-18enne “Buon 18esimo compleanno! Sei tutto e ogni cosa è te. Grazie per la gioia che mi dai”, scrive Catherine Zeta Jones sul suo post di Instagram. Insieme pubblica una foto che ritrae lei da giovane e la figlia da bambina. “La tua bellezza è profonda e il tuo cuore è abbastanza grande da amare e avvolgere il mondo, il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 aprile 2021)Douglas è l’unicafemmina di, avuta insieme al marito Michael Douglas. Oggi è ildeidiciott’e per questospeciale, la mamma decide di condividere sui social gliper la. Glineo-18enne “Buon 18esimo compleanno! Sei tutto e ogni cosa è te. Grazie per la gioia che mi dai”, scrivesul suo post di Instagram. Insieme pubblica una foto che ritrae lei da giovane e lada bambina. “La tua bellezza è profonda e il tuo cuore è abbastanza grande da amare e avvolgere il mondo, il ...

