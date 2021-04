Giustizia, la commissione della Camera adotta la legge Bonafede come testo base per la riforma del Csm: ecco che cosa prevede (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sulla riforma del Csm si riparte della legge di Alfonso Bonafede. La commissione Giustizia della Camera ha adottato come testo base della riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Tra i partiti che sostengono il governo, l’unico a votare contro è stato Enrico Costa di Azione. Al testo della legge saranno ora presentati gli emendamenti. A darne notizia è Mario Perantoni, presidente della commissione e deputato del M5s che spiega: “Si tratta dello stesso testo del disegno di legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sulladel Csm si ripartedi Alfonso. Lahatodell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superioremagistratura. Tra i partiti che sostengono il governo, l’unico a votare contro è stato Enrico Costa di Azione. Alsaranno ora presentati gli emendamenti. A darne notizia è Mario Perantoni, presidentee deputato del M5s che spiega: “Si tratta dello stessodel disegno di...

Advertising

SimoPillon : Tra pochi minuti comincia la commissione giustizia, e sono pronto. Rispetto per tutti, ma no a leggi che confondano… - Mov5Stelle : A dicembre la Cassazione ha stabilito che la coltivazione di modiche quantità di cannabis non è un reato. Abbiamo d… - Agenzia_Ansa : La discussione nella commissione Giustizia del Senato è ancora in standby ma il disegno di legge contro l'omotransf… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Giustizia, la commissione della Camera adotta la legge Bonafede come testo base per la riforma del Csm: ecco che cosa… - RobertoScolla : RT @fattoquotidiano: Giustizia, la commissione della Camera adotta la legge Bonafede come testo base per la riforma del Csm: ecco che cosa… -