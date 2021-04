Giustizia è fatta: l'ex agente di polizia che uccise Floyd condannato per omicidio preterintenzionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' una punizione esemplare quella inflitta a Derek Chauvin, l'ex agente di polizia che il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano divenuto icona del movimento ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' una punizione esemplare quella inflitta a Derek Chauvin, l'exdiche il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George, il 46enne afroamericano divenuto icona del movimento ...

TeresaBellanova : Con la sentenza di stanotte, non solo la famiglia di #GeorgeFloyd ma migliaia di afroamericani in tutto il Paese po… - marcodimaio : Condannato per omicidio di secondo grado e omicidio colposo l’ex agente di polizia che uccise George Floyd. È stata… - ladyonorato : Concordo. #commissionedinchiesta sulla giustizia va fatta per fare chiarezza. #iostoconSalvini - F00l4L0UIS : RT @lelehemmxx: dopo tanti, ma tanti sacrifici, oggi abbiamo vinto noi. la giustizia è stata fatta. #GeorgeFloyd - 91slovebot : RT @lelehemmxx: dopo tanti, ma tanti sacrifici, oggi abbiamo vinto noi. la giustizia è stata fatta. #GeorgeFloyd -