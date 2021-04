Giro d’Italia Under 23, svelato il percorso: San Pellegrino Terme ospiterà la sesta tappa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Giro d’Italia Giovani Under 23 è una grande palestra per il ciclismo italiano e internazionale. Fra salite storiche e arrivi inediti, la corsa a tappe offre alle giovani promesse delle due ruote un’occasione per confrontarsi con quanto li aspetterà fra i professionisti. Numerosi sono infatti i talenti emersi negli ultimi anni da questa competizione, dal portoghese Joao Almeida ai russi Pavel Sivakov e Aleksandr Vlasov, senza dimenticare l’inglese Thomas Pidcock, ultimo vincitore e secondo alla recente Amstel Gold Race. Nonostante le difficoltà economiche e sociali che stanno investendo il nostro paese, questa competizione rimane il trampolino ideale per lanciarsi verso il mondo dei grandi, come confermato dal presidente federale Cordiano Dagnoni nel corso della presentazione dell’edizione 2021. “Questo è un evento particolarmente ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) IlGiovani23 è una grande palestra per il ciclismo italiano e internazionale. Fra salite storiche e arrivi inediti, la corsa a tappe offre alle giovani promesse delle due ruote un’occasione per confrontarsi con quanto li aspetterà fra i professionisti. Numerosi sono infatti i talenti emersi negli ultimi anni da questa competizione, dal portoghese Joao Almeida ai russi Pavel Sivakov e Aleksandr Vlasov, senza dimenticare l’inglese Thomas Pidcock, ultimo vincitore e secondo alla recente Amstel Gold Race. Nonostante le difficoltà economiche e sociali che stanno investendo il nostro paese, questa competizione rimane il trampolino ideale per lanciarsi verso il mondo dei grandi, come confermato dal presidente federale Cordiano Dagnoni nel corso della presentazione dell’edizione 2021. “Questo è un evento particolarmente ...

Advertising

giroditalia : Androni Giocattoli Sidermec will be replacing Vini Zabù at the 2021 Giro d’Italia. | L’Androni Giocattoli Sidermec… - Turismopassione : GIRO D'ITALIA 2021: IL 10 MAGGIO TAPPA A BIELLA! - Turismopassione : GIRO D'ITALIA 2021: IL 10 MAGGIO TAPPA A BIELLA! - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Massimo #Galli: 'L'anno scorso ci siamo riamplificati il problema in Italia d'estate, con la ripresa totale delle… - La7tv : #lariachetira Massimo #Galli: 'L'anno scorso ci siamo riamplificati il problema in Italia d'estate, con la ripresa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cairo: «È un biglietto da visita per il nostro Paese, lo dovrebbe capire anche il governo» Corriere della Sera