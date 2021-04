Giornata nazionale per la lotta alle trombosi, “ogni anno in Italia 600mila persone colpite. Almeno un caso su tre potrebbe essere evitato” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Alt a una malattia molto pericolosa, ma curabile ed evitabile”. È lo slogan della decima Giornata nazionale per la lotta alla trombosi. Conoscere la trombosi salva la vita. L’evidenza sta nei numeri. “Le malattie da trombosi colpiscono in Italia 600mila persone ogni anno, il doppio dei tumori, e sono fatali in un caso su tre” avverte Lidia Rota Vender, specialista in malattie cardiovascolari da trombosi e presidente dell’Associazione lotta alla trombosi (Alt), promotrice della ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sui sintomi e sulle conseguenze del coagulo di sangue (trombo) in un vaso sanguigno. Un fenomeno che può riguardare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Alt a una malattia molto pericolosa, ma curabile ed evitabile”. È lo slogan della decimaper laalla. Conoscere lasalva la vita. L’evidenza sta nei numeri. “Le malattie dacolpiscono in, il doppio dei tumori, e sono fatali in unsu tre” avverte Lidia Rota Vender, specialista in malattie cardiovascolari dae presidente dell’Associazionealla(Alt), promotrice della ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sui sintomi e sulle conseguenze del coagulo di sangue (trombo) in un vaso sanguigno. Un fenomeno che può riguardare ...

Advertising

Piu_Europa : #COLTIVIAMOLIBERTÀ ?? Il 20 aprile si celebra l'#hempfest e per noi sarà l'occasione per ribadire il nostro impegno… - giovgiorgetti : RT @ESG89_Group: XI Giornata Nazionale ADSI il 23 maggio dimore storiche aperte in tutta Italia | cuoreeconomico @dimorestoriche https://t.… - ADM_assdemxmi : RT @IOdonna: Il 21 aprile è la Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi 2021: Alt, Associazione per la Lotta alla Trombosi, invita tut… - ginugiola : RT @IOdonna: Il 21 aprile è la Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi 2021: Alt, Associazione per la Lotta alla Trombosi, invita tut… - Stefano67504474 : RT @fattoquotidiano: Giornata nazionale per la lotta alle trombosi, “ogni anno in Italia 600mila persone colpite. Almeno un caso su tre pot… -