Giornata della Terra, non basta piantare nuovi alberi se si punta ancora sulla combustione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche quest’anno, il 22 aprile, si celebra la Giornata della Terra. Fu proposta alla fine degli anni 60 da John McConnell, pacifista ed ecologista statunitense ed istituita nel 1970 grazie al senatore Gaylord Nelson che recepì le istanze pacifiste ed ecologiste che in quegli anni caratterizzavano gli Stati Uniti. Gli Usa erano scossi dalle proteste giovanili contro la guerra in Vietnam e vi era una crescente consapevolezza sui danni, anche irreversibili, causati dalle attività umane sugli ecosistemi grazie soprattutto alla pubblicazione nel 1962 del libro Primavera Silenziosa di Rachel Carson. L’autrice, biologa e zoologa statunitense, fu fra i primi ad intuire quanto si sarebbe verificato nel nostro ambiente con l’uso massiccio del ddt, iniziato negli anni 50 perché l’insetticida, riducendo drasticamente gli insetti e accumulandosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche quest’anno, il 22 aprile, si celebra la. Fu proposta alla fine degli anni 60 da John McConnell, pacifista ed ecologista statunitense ed istituita nel 1970 grazie al senatore Gaylord Nelson che recepì le istanze pacifiste ed ecologiste che in quegli anni caratterizzavano gli Stati Uniti. Gli Usa erano scossi dalle proteste giovanili contro la guerra in Vietnam e vi era una crescente consapevolezza sui danni, anche irreversibili, causati dalle attività umane sugli ecosistemi grazie soprattutto alla pubblicazione nel 1962 del libro Primavera Silenziosa di Rachel Carson. L’autrice, biologa e zoologa statunitense, fu fra i primi ad intuire quanto si sarebbe verificato nel nostro ambiente con l’uso massiccio del ddt, iniziato negli anni 50 perché l’insetticida, riducendo drasticamente gli insetti e accumulandosi ...

Advertising

vaticannews_it : #20aprile E’ un versetto di Matteo,'Io sono con te tutti i giorni', il tema della prima Giornata Mondiale dei Nonni… - SerieA : Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale: ecco gli orari della 32ª giornata! ???? #SerieATIM… - borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - sportli26181512 : Spezia-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari: I nerazzurri affrontano al Picco la squadra allenata da Ital… - Lilliflo : RT @cappello_di: Giornata Mondiale della Terra ?? -