Giornata della Terra 2021: quando si tiene e perché si celebra

Oggi ricorre la Giornata della Terra 2021, celebrata ogni anni da 51 anni e come previsto dalle Nazioni Unite il giorno stabilito per la ricorrenza è precisamente a un mese dall'equinozio di primavera. L'iniziativa, per cui si festeggia la Giornata della Terra 2021, è nata nel 1970 con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo all'importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra, soprattutto in un periodo storico in cui si era da poco presa coscienza dei rischi ambientali legati in modo particolare allo sviluppo industriale. Nel 1969 a Santa Barbara, in California, una fuoriuscita di greggio dal pozzo della Union Oil aveva creato diversi ...

