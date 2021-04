Giornata della Terra 2021, il commento di Confagricoltura (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 22 aprile si celebra una nuova edizione che avrà come tema “Ripristiniamo la nostra Terra”, per sottolineare la necessità di preservare gli equilibri ambientali ROMA – Divenuta nel tempo un avvenimento educativo e informativo, la Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile, quest’anno ha come tema Restore Our Earth: “Ripristiniamo la nostra Terra”, per sottolineare la necessità di preservare gli equilibri ambientali minacciati e di ripristinare la naturale bellezza di un ecosistema globale dal quale dipende tutta la vita sul pianeta. Le imprese agricole e forestali hanno l’orgoglio di essere parte attiva e responsabile di questo percorso. Più del 65% della superficie italiana è affidata alla loro gestione: una superficie agricola utilizzata di circa 12,8 milioni di ettari ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 22 aprile si celebra una nuova edizione che avrà come tema “Ripristiniamo la nostra”, per sottolineare la necessità di preservare gli equilibri ambientali ROMA – Divenuta nel tempo un avvenimento educativo e informativo, la, che si celebra il 22 aprile, quest’anno ha come tema Restore Our Earth: “Ripristiniamo la nostra”, per sottolineare la necessità di preservare gli equilibri ambientali minacciati e di ripristinare la naturale bellezza di un ecosistema globale dal quale dipende tutta la vita sul pianeta. Le imprese agricole e forestali hanno l’orgoglio di essere parte attiva e responsabile di questo percorso. Più del 65%superficie italiana è affidata alla loro gestione: una superficie agricola utilizzata di circa 12,8 milioni di ettari ...

