GionnyScandal | il 7 maggio esce il nuovo album “Anti”

ROMA – Da venerdì 7 maggio sarà disponibile in fisico e digitale "Anti" il nuovo album d'inediti di GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra. Il disco in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy) segna l'approdo dell'artista nel mondo musicale del pop-punk, mostrandosi realmente per quello che è senza fardelli e inutili congetture. Il disco sarà disponibile in versione cd standard, versione cd autografata esclusiva su Amazon e in specialissima deluxe edition (cd, felpa e plettro). Dopo l'uscita di "Salvami" e "Coca & Whisky", attraverso "Anti" Gionny intende lanciare un bellissimo messaggio di libertà in ogni suo genere, sdoganando ogni tabù: la libertà di essere come si vuole, la libertà di amare qualsiasi sesso, essendo di ...

