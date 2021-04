Ginnastica, Europei: Villa e Alice D’Amato in corsa per la finale alle parallele. Ora Vanessa Ferrari per le Olimpiadi (Di mercoledì 21 aprile 2021) La seconda suddivisione delle qualificazioni femmminili agli Europei 2021 di Ginnastica artistica non ha regalato particolari sussulti. A Basilea (Svizzera), in un gruppo privo di stelle di primissimo piano, a distinguersi è stata la rivelazione francese Carolann Heduit. La classe 2003 non ha sbagliato praticamente nulla e ha chiuso l’all-around con 53.599, piazzandosi provvisoriamente in seconda posizione alle spalle della russa Vladislava Urazova (55.299, si era esibita in mattinata). La transalpina è stata molto solida su tutti gli attrezzi: 14.100 al volteggio, 13.466 con una prova pulita alle parallele asimmetriche, 12.933 alla trave con qualche sbilanciamento, positivo 13.100 al corpo libero. Quanto fatto da Heduit rappresenta un punto di riferimento per Vanessa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) La seconda suddivisione delle qualificazioni femmminili agli2021 diartistica non ha regalato particolari sussulti. A Basilea (Svizzera), in un gruppo privo di stelle di primissimo piano, a distinguersi è stata la rivelazione francese Carolann Heduit. La classe 2003 non ha sbagliato praticamente nulla e ha chiuso l’all-around con 53.599, piazzandosi provvisoriamente in seconda posizionespdella russa Vladislava Urazova (55.299, si era esibita in mattinata). La transalpina è stata molto solida su tutti gli attrezzi: 14.100 al volteggio, 13.466 con una prova pulitaparle asimmetriche, 12.933 alla trave con qualche sbilanciamento, positivo 13.100 al corpo libero. Quanto fatto da Heduit rappresenta un punto di riferimento per...

