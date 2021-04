Ginnastica, Europei: Martina Maggio magica, sogna il pass olimpico! Ferrari show al corpo libero (Di mercoledì 21 aprile 2021) Martina Maggio fa sognare l’Italia e tiene viva la speranza di conquistare un pass per le Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra ha infatti disputato un eccellente concorso generale individuale durante le qualificazioni degli Europei 2021 di Ginnastica artistica e si è issata al secondo posto della classifica provvisoria quando manca soltanto una rotazione al termine di questa infinita giornata. La brianzola ha totalizzato 54.398 punti grazie a una prestazione solidissima su tutti gli attrezzi. La 19enne si è letteralmente superata nell’all-around, dimostrando ancora una volta grandissima concretezza e solidità: ha iniziato con un esercizio pulito alle parallele asimmetriche (13.566), ha tenuto botta alla trave (13.366, secondo punteggio di giornata!), ha pennellato quattro ottime diagonali al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021)fare l’Italia e tiene viva la speranza di conquistare unper le Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra ha infatti disputato un eccellente concorso generale individuale durante le qualificazioni degli2021 diartistica e si è issata al secondo posto della classifica provvisoria quando manca soltanto una rotazione al termine di questa infinita giornata. La brianzola ha totalizzato 54.398 punti grazie a una prestazione solidissima su tutti gli attrezzi. La 19enne si è letteralmente superata nell’all-around, dimostrando ancora una volta grandissima concretezza e solidità: ha iniziato con un esercizio pulito alle parallele asimmetriche (13.566), ha tenuto botta alla trave (13.366, secondo punteggio di giornata!), ha pennellato quattro ottime diagonali al ...

