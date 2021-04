Ginnastica | Europei 2021 | le pagelle dell’Italia Maggio da applausi | Vanessa leonina | Villa e D’Amato da finale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Italia ha conquistato cinque Finali di Specialità aglidiartistica, oltro anche a un doppio posto nell’atto conclusivo dell’all-around. Per un soffio non si è raggiunto il pass olimpico. Di seguito ledelle azzurre che sono scese in pedana a Basilea. MARTINA: 9. Ha disputato probabilmente la migliore gara della sua carriera. La brianzola ha chiuso al quinto posto nel concorso generale ed è andata vicinissima alla conquista di un pass olimpico per l’Italia: tra lei e il bigliettto per Tokyo si sono messi soltanto tre decimi e Larisa Iordache. La prova della 19enne è stata solidissima, a dimostrazione della concretezza sui quattro attrezzi. Non ha sbagliato praticamente nulla: 14.133 al volteggio, 13.566 alle parallele, 13.366 alla trave, 13.333 al corpo libero e ...

Prima giornata degli Europei 2021 di ginnastica artistica. La rassegna di Basilea (Svizzera) mette in palio posti posti per le finali (24 per quella all-around, 8 per quelle delle varie specialità), ma, soprattutto, pass olimpici. Non è mai troppo tardi, nemmeno per la ginnastica. Guardate Vanessa Ferrari: da oggi sarà in gara agli Europei di Basilea, a caccia della quarta Olimpiade, dopo una lista infinita di infortuni e interventi, con l'ultimo inciampo del Covid. L'Italia ha conquistato cinque Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica artistica, oltro anche a un doppio posto nell'atto conclusivo dell'all-around. Per un soffio non si è raggiunto il pass olimpico. A Basilea (Svizzera) si sono disputate le qualificazioni femminili degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Si sono delineati i quadri delle atlete qualificate alle Finali di Specialità (8 posti per ogni attrezzo).