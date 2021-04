Ginnastica artistica, Europei 2021: qualificate alle Finali di Specialità e all-around. C’è tanta Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) A Basilea (Svizzera) si sono disputate le qualificazioni femminili degli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Si sono delineati i quadri delle atlete qualificate alle Finali di Specialità (8 posti per attrezzo) e alla Finale all-around (24 posti). L’Italia ha agguantato cinque pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi e due posti per il concorso generale. Di seguito tutte le qualificate alle Finali degli Europei 2021 di Ginnastica artistica. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-around) 1. Angelina Melnikova (Russia) 55.991 2. Viktoriia Listunova (Russia) 55.465 4. Larisa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) A Basilea (Svizzera) si sono disputate le qualificazioni femminili deglidi. Si sono delineati i quadri delle atletedi(8 posti per attrezzo) e alla Finale all-(24 posti). L’ha agguantato cinque pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi e due posti per il concorso generale. Di seguito tutte ledeglidi. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-) 1. Angelina Melnikova (Russia) 55.991 2. Viktoriia Listunova (Russia) 55.465 4. Larisa ...

Advertising

sportface2016 : #Ginnasticaartistica , #EuropeiBasilea2021 : #Italia nelle finali di specialità , ma niente pass olimpico - giuli97_ : RT @Coninews: Tutto pronto a Basilea per gli Europei di ginnastica artistica maschile e femminile! ? Nella rassegna che prenderà il via do… - Giorgiaa394 : @dejaatellevar @yeturikuzi È una via di mezzo tra la danza e la ginnastica artistica - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - elizabethmaci : RT @dino_andreani: Nessuno sta facendo vedere i mondiali di ginnastica artistica? Possibile?? -