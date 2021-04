GFVip | Tommaso Zorzi si sfoga sui social | “Come mai sono single da così tanto tempo?”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021)è sicuramente il protagonista indiscusso del gossip in questo periodo. Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, per lui siaperte tantissime porte, soprattutto Mediaset. L’influencer milanese in queste ultime ore si èto con la sua solita ironia su un argomento molto delicato: l’amore.SI: “MAISEMPRE L'articolo