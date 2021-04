GF Vip 5, Dayane Mello innamorata? Parla lei: “L’amore ha diverse forme” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha conquistato il pubblico tv partecipando al Gf vip 5 e ora Dayane Mello fa discutere per un presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli, su cui lei intanto rompe il silenzio senza, poi, risparmiarsi su un legame intimo avuto nella Casa. In un’intervista post-reality, infatti, incalzata sugli ultimi avvistamenti cha la vedono protagonista con Super Mario, dopo che lui le ha rivolto una battuta “osé” nel gioco della Casa in qualità di ospite, la modella non ha nascosto un coinvolgimento affettivo in corso con il calciatore né il fatto che insieme a lui non riescano a definire il loro legame. Nell’intervento, poi, la Mello torna anche a Parlare del rapporto intimo instaurato nella Casa con Rosalinda Cannavò, chiarendo che sente di aver vissuto in tv una forma di amore con l’attrice. Dettagli bollenti, che vi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha conquistato il pubblico tv partecipando al Gf vip 5 e orafa discutere per un presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli, su cui lei intanto rompe il silenzio senza, poi, risparmiarsi su un legame intimo avuto nella Casa. In un’intervista post-reality, infatti, incalzata sugli ultimi avvistamenti cha la vedono protagonista con Super Mario, dopo che lui le ha rivolto una battuta “osé” nel gioco della Casa in qualità di ospite, la modella non ha nascosto un coinvolgimento affettivo in corso con il calciatore né il fatto che insieme a lui non riescano a definire il loro legame. Nell’intervento, poi, latorna anche are del rapporto intimo instaurato nella Casa con Rosalinda Cannavò, chiarendo che sente di aver vissuto in tv una forma di amore con l’attrice. Dettagli bollenti, che vi ...

