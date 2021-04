Gessica Notaro, nessuna attenuante per Edson Tavares che la sfregiò con l’acido: il motivazioni di sentenza della Cassazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arrivano a distanza di mesi le motivazioni della sentenza che la Cassazione ha emesso lo scorso 15 dicembre e che ha condannato in via definitiva Edson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per l’aggressione alla sua ex fidanzata, Gessica Notaro, da lui sfregiata con l’acido. Gessica Notaro, sfregiata con l’acido: nessuna attenuante per Tavares Emergono a distanza di mesi le motivazioni di sentenza scritte dalla quinta sezione penale della Cassazione che ha condannato in via definitiva Edson Tavares per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arrivano a distanza di mesi leche laha emesso lo scorso 15 dicembre e che ha condannato in via definitivaa 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per l’aggressione alla sua ex fidanzata,, da lui sfregiata con, sfregiata conperEmergono a distanza di mesi lediscritte dalla quinta sezione penaleche ha condannato in via definitivaper ...

