Gessica Notaro | la Cassazione | nessuno sconto di pena per chi si vendica sull’ex con l’acido

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cassazione, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15… - MediasetTgcom24 : Gessica Notaro, niente attenuanti per Edson Tavares | La Cassazione: 'No a sconti per chi punisce l'ex con l'acido'… - rep_bologna : Gessica Notaro, la Cassazione: 'Niente sconti né attenuati per l'ex che sfregia con l'acido' [aggiornamento delle 1… - bad_montax : RT @repubblica: Gessica Notaro, la Cassazione: 'Niente sconti né attenuati per l'ex che sfregia con l'acido' - repubblica : Gessica Notaro, la Cassazione: 'Niente sconti né attenuati per l'ex che sfregia con l'acido' -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

... che ha negato la concessione delle attenuanti al 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la sua ex, la modella romagnola. ...... si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex- la concessione ...ROME, APR 21 - There cane be no discounts on jail terms for those who commit acid attacks on their exes, Italy's Supreme Court of Cassation ruled Wednesday. The high court issued its ruling in explain ...La Suprema corte nega ad Edson Tavares, condannato a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione, le attenuanti. Nulla, neanche la frustrazione amorosa ...