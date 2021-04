Germania: scontri a Berlino, lacrimogeni su manifestanti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tensioni e scontri a Berlino, dove la polizia sta sciogliendo una manifestazione di proteste contro le misure Anticovid. Secondo quanto riporta Ntv, alcuni agenti sarebbero stati aggrediti e avrebbero ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tensioni e, dove la polizia sta sciogliendo una manifestazione di proteste contro le misure Anticovid. Secondo quanto riporta Ntv, alcuni agenti sarebbero stati aggrediti e avrebbero ...

Superleague (quando le ipotesi si avverano!) ... SPAGNA: 7 GERMANIA: 6 INGHILTERRA: 6 ITALIA: 5 UCRAINA: 3 FRANCIA: 2 RUSSIA: 2 PORTOGALLO: 2 ... rivitalizzando la competizione che prevederebbe scontri tra club che non si incontrano abitualmente e ...

Post Merkel: chi succederà alla cancelliera? I Verdi punta a conquistare la canelleria tedesca.. Intanto vi è un cambio di vertice alla CDU. Cosa succederà nell’era post Merkel?

