Germania, protesta contro le norme anti Covid: scontri a Berlino (Video)

Roma, 21 apr – Alta tensione in Germania, in particolare a Berlino durante una manifestazione contro le misure restrittive anti Covid disposte dal governo e all'esame del Parlamento tedesco.

Germania, protesta in piazza a Berlino

Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare e si sono verificati scontri con la polizia. Stando a quanto riportato dal Ntv, gli agenti – circa 2.200 quelli impiegati – avrebbero lanciato lacrimogeni in risposta all'aggressione da parte di alcuni manifestanti. Per disperdere la folla, stando a quanto riferito dai media locali, le forze dell'ordine intenderebbero usare anche gli idranti. La polizia tedesca scrive poi su Twitter di essere intervenuta ...

Germania, protesta contro le nome anti Covid: scontri a Berlino (Video) Il Primato Nazionale Germania: scontri a Berlino, lacrimogeni su manifestanti Tensioni e scontri a Berlino, dove la polizia sta sciogliendo una manifestazione di proteste contro le misure Anticovid. Secondo quanto riporta Ntv, alcuni agenti sarebbero stati aggrediti e avrebbero ...

Germania, Parlamento discute norme anti-Covid, proteste ROMA, 21 APR - epa09149191 People attend a protest rally against the German government's coronavirus policy in Berlin, Germany, 21 April 2021. The German parliament consults about a change of the Prot ...

