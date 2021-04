Germania: Laschet, sfavorito e vincente (Di mercoledì 21 aprile 2021) Armin Laschet è il candidato designato dai cristiano democratici tedeschi per la carica di cancelliere dopo una lunga guerra di nervi con Markus Söder, il leader bavarese del partito gemello (CSU). Se è vero che i sondaggi e una parte della stessa CDU era favorevole a designare Söder come candidato-cancelliere, alla fine Laschet, lo sfavorito, il condannato a una sconfitta certa, ha avuto la meglio. Ma siamo sicuri che Laschet sia veramente così debole? Per capire il suo profilo e la stessa scelta della CDU, è indispensabile considerare due aspetti. Il primo riguarda la storia politica di Laschet, il secondo il travaglio interno della CDU e le difficoltà del rapporto con il partito gemello bavarese, la CSU. Laschet, sempre sfavorito, sempre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arminè il candidato designato dai cristiano democratici tedeschi per la carica di cancelliere dopo una lunga guerra di nervi con Markus Söder, il leader bavarese del partito gemello (CSU). Se è vero che i sondaggi e una parte della stessa CDU era favorevole a designare Söder come candidato-cancelliere, alla fine, lo, il condannato a una sconfitta certa, ha avuto la meglio. Ma siamo sicuri chesia veramente così debole? Per capire il suo profilo e la stessa scelta della CDU, è indispensabile considerare due aspetti. Il primo riguarda la storia politica di, il secondo il travaglio interno della CDU e le difficoltà del rapporto con il partito gemello bavarese, la CSU., sempre, sempre ...

