Germania, la Corte Costituzionale respinge il ricorso contro il Recovery Fund: via libera alla ratifica (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Corte Costituzionale tedesca apre la strada alla ratifica del Recovery Fund. Con la decisione di oggi, 21 aprile, la Corte ha respinto l'appello presentato a fine marzo da Bernd Lucke, fondatore di Alternative fur Deutschland (AfD), il partito di estrema destra tedesco (da cui era poi fuoriuscito), che aveva finora impedito al presidente della Repubblica federale di ratificare la legge votata a larghissima maggioranza da Bundestag e Consiglio delle regioni. Un procedimento che, di fatto, aveva finora congelato il Recovery Fund. April 21, 2021 Il ricorso presentato da Lucke, attraverso il movimento dei Buergerwille, aveva sollevato preoccupazioni per lo strumento di debito condiviso a ...

