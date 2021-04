Germania, la Cdu si affida ad Armin Laschet. Sarà lui a raccogliere l’eredità di “frau” Merkel (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà Armin Laschet a raccogliere l’eredità di Angela Merkel e a tentare di succederle alla Cancelleria tedesca alle elezioni del prossimo 26 settembre. Sessant’anni, ministro-presidente della Renania settentrionale Vestfalia, da metà gennaio Laschet guida anche la Cdu. Per correre da primo ministro ha dovuto sconfiggere la concorrenza interna rappresentata del favorito Markus Soeder, leader della Csu, che della Cdu è la versione bavarese. Insieme, cristiano-democratici e cristiano-sociali, formano l’ossatura dello schieramento conservatore in Germania. Laschet si è imposto su Soeder al termine di una battaglia interna che ha fatto traballare l’unità interna. Laschet ha sconfitto il bavarese Soeder L’epilogo in una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021)di Angelae a tentare di succederle alla Cancelleria tedesca alle elezioni del prossimo 26 settembre. Sessant’anni, ministro-presidente della Renania settentrionale Vestfalia, da metà gennaioguida anche la Cdu. Per correre da primo ministro ha dovuto sconfiggere la concorrenza interna rappresentata del favorito Markus Soeder, leader della Csu, che della Cdu è la versione bavarese. Insieme, cristiano-democratici e cristiano-sociali, formano l’ossatura dello schieramento conservatore insi è imposto su Soeder al termine di una battaglia interna che ha fatto traballare l’unità interna.ha sconfitto il bavarese Soeder L’epilogo in una ...

