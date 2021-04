Germania. Corte Costituzionale respinge ricorso contro il Recovery Fund Ue (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Un esame sommario non rivela una forte probabilità di violazione' della legge Costituzionale, spiega la Corte sul suo sito internet. La più alta giurisdizione tedesca proseguirà il suo esame, ma ha respinto la richiesta di sospensione in urgenza. Leggi su rainews (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Un esame sommario non rivela una forte probabilità di violazione' della legge, spiega lasul suo sito internet. La più alta giurisdizione tedesca proseguirà il suo esame, ma ha respinto la richiesta di sospensione in urgenza.

