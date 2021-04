George Floyd, l’ex poliziotto Chauvin condannato per omicidio: la lettura della sentenza in tribunale – Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) l’ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato giudicato colpevole dalla giuria su tutti i fronti, compreso l’omicidio di secondo grado, per la morte di George Floyd. La giuria di Minneapolis ha ritenuto l’uomo colpevole di tutti e tre i capi di imputazione. l’ex poliziotto è stato portato via in manette dopo il verdetto di colpevolezza, resterà sotto custodia cautelare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)ufficiale di polizia di Minneapolis Derekè stato giudicato colpevole dalla giuria su tutti i fronti, compreso l’di secondo grado, per la morte di. La giuria di Minneapolis ha ritenuto l’uomo colpevole di tutti e tre i capi di imputazione.è stato portato via in manette dopo il verdetto di colpevolezza, resterà sotto custodia cautelare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

