Genoa-Benevento, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Luigi Ferraris va in scena Genoa-Benevento. Entrambe le squadre sono in cerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione Nella 32° giornata di Serie A, troviamo tra le varie partite in programma alle 20:45, anche il match che vede affrontarsi il Genoa di Ballardini e il Benevento di Filippo Inzaghi. Essendo rivali per la conquista della salvezza, questa gara rappresenta uno scontro diretto per evitare la zona retrocessione. I campani, fermi da due turni a 30 punti in classifica, cercheranno di superare il grifone con la vittoria fuori casa. Dopo la rocambolesca sconfitta contro il fratello Simone, Pippo Inzaghi punta al colpo grosso, contro un Genoa un po’ calato rispetto al finale del girone di andata. I liguri appunto, non registrano un clean sheet dal ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Luigi Ferraris va in scena. Entrambe le squadre sono in cerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione Nella 32° giornata di Serie A, troviamo tra le varie partite in programma alle 20:45, anche ilche vede affrontarsi ildi Ballardini e ildi Filippo Inzaghi. Essendo rivali per la conquista della salvezza, questa gara rappresenta uno scontro diretto per evitare la zona retrocessione. I campani, fermi da due turni a 30 punti in classifica, cercheranno di superare il grifone con la vittoria fuori casa. Dopo la rocambolesca sconfitta contro il fratello Simone, Pippo Inzaghi punta al colpo grosso, contro unun po’ calato rispetto al finale del girone di andata. I liguri appunto, non registrano un clean sheet dal ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs. Sassuolo 7.30pm Bologna vs. Torino 9.45pm Crotone vs. Sampdoria 9.45pm Genoa vs. Ben… - benevento24h : MATCHDAY ?? GENOA ?? BENEVENTO ???? 20:45 / ???? 19:45 Stadio Luigi Ferraris ?? #Benevento #SerieA #SerieATIM #Genoa - primocanale : Ballardini sfida il Benevento: 'Per il Genoa non è un match point. Zappacosta? Vedremo' - dimaleinmeglio : Mi fanno ridere tutti quelli che scrivo:'Non volete la #SuperLega, allora guardatevi il Genoa, la Samp, il Benevent… - crjstian : @realvarriale @Inter intanto ieri vagonate di giovani hanno guardato verona-fiorentina in nome del calcio del popol… -