General Motors - Stop alle endotermiche nel 2035? Forse no (Di mercoledì 21 aprile 2021) La General Motors ha annunciato a settembre l'intenzione di abbandonare i motori endotermici per offrire, dal 2035, solo veicoli elettrici. Da allora il colosso americano ha raccolto ampi consensi, soprattutto sui mercati finanziari, con le azioni che hanno guadagnato oltre il 30% a Wall Street. Tuttavia, non è detto che l'obiettivo posto dal costruttore possa essere effettivamente raggiunto, e all'interno del gruppo di Detroit ne sono consapevoli, alla luce di quanto dichiarato ad Automotive News da uno dei suoi manager più importanti: Steve Carlisle, responsabile delle attività nordamericane, ha infatti ammesso che il 2035 deve essere considerato solamente come un orizzonte temporale, e non come una promessa assoluta, visti i numerosi fattori sfavorevoli.

