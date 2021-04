Gemma Galgani, le scioccanti rivelazioni di un suo ex fidanzato: “Volevo chiudermi in convento” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gemma Galgani ha rivelato che un suo noto ex corteggiatore voleva chiudersi in convento dopo aver partecipato a Uomini e Donne su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha rivelato che un suo noto ex corteggiatore voleva chiudersi indopo aver partecipato a Uomini e Donne su Notizie.it.

Advertising

indiefferente_ : alla fine se ci pensate Donatella Versace non è altro che la somma di Gemma Galgani e Alessandra Mussoleenee - zazoomblog : Gemma Galgani parla un suo ex: “Devastato dopo averla conosciuta volevo chiudermi in convento” - #Gemma #Galgani… - infoitcultura : Gemma Galgani in abito da sposa arriva e poi si spoglia: interviene Tina - infoitcultura : Uomini e Donne: Gemma Galgani come Madonna durante la sfilata - StraNotizie : Gemma Galgani, parla un suo ex: “Devastato, dopo averla conosciuta volevo chiudermi in convento”… -