Gelmini: «Da lunedì oltre 11 Regioni passeranno in zona gialla». Ecco quelle che puntano al cambio di colore (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancano due giorni alla conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ma già è possibile capire quante e quali Regioni sono destinate a diventare gialle dopo oltre un mese di rosso e arancione. La ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha dichiarato che a partire da lunedì 26 – data dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Covid e, quindi, delle riaperture – «probabilmente oltre 11 Regioni passeranno al giallo». Il passaggio è per la ministra «una conquista degli italiani che hanno fatto sacrifici», anche se, specifica, «il Coronavirus è invisibile ma non è scomparso». I territori che dovrebbero essere interessati al cambio di colore verso il giallo sono quelli con l’indice Rt sotto l’1. Attualmente, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancano due giorni alla conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ma già è possibile capire quante e qualisono destinate a diventare gialle dopoun mese di rosso e arancione. La ministra degli Affari regionali Mariastellaha dichiarato che a partire da26 – data dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Covid e, quindi, delle riaperture – «probabilmente11al giallo». Il passaggio è per la ministra «una conquista degli italiani che hanno fatto sacrifici», anche se, specifica, «il Coronavirus è invisibile ma non è scomparso». I territori che dovrebbero essere interessati aldiverso il giallo sono quelli con l’indice Rt sotto l’1. Attualmente, ...

Advertising

TgLa7 : #riaperture, Gelmini: Da lunedì torneranno le zone gialle e forse saranno 'qualcuna in più' delle undici previste. - AlertVirus : RT @TgLa7: #riaperture, Gelmini: Da lunedì torneranno le zone gialle e forse saranno 'qualcuna in più' delle undici previste. - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #riaperture, Gelmini: Da lunedì torneranno le zone gialle e forse saranno 'qualcuna in più' delle undici previste. - e_galletti : ???? “Da lunedì più di 11 le regioni zona gialla”. Coprifuoco alle 23? “Non è il momento, deve essere cambio graduale… - Open_gol : ?? Come possono cambiare i colori delle Regioni da lunedì -