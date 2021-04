Garanzia Campania Bond | nuove emissioni per 21 | 65 milioni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regionetramite la società in house Sviluppo, con l’emissione del sesto e del settimo slot di Miniper complessivi 21,65di euro, a favore di 13 PMI campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale. Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148di euro, è stato avviato lo scorso aprile e nel 2020 sono state già effettuate 5di Basketper un totale di 97,45di euro. Con la conclusione della sesta e della settima emissione il totale dei titoli obbligazionari raggiunge quindi quota ...