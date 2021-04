Galli fuori di sé insulta Bassetti: “Non lo voglio sentire. Non faccio il nano né la ballerina” (video) (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Le faccio sentire un intervento di Bassetti”. “No no, ma anche no”. E’ guerra dichiarata tra Massimo Galli e Matteo Bassetti. Quelle che sembrava una guerra “fredda” tra i due esperti, l’uno chiusurista fino al midollo, l’altro cautamente aperturista, è diventata una guerra al calor bianco. L’ultima “esibizione” da Myrta Merlino dell’esperto del Sacco di Milano è sconcertante, anche se sappiamo che il professore è un po’ fumantino. La conduttrice è esterrefatta da tanta avversione nella puntata di oggi 21 aprile de L’aria che tira su La7. Si parlava di riaperture, vaccini, cautele e la conduttrice intendeva stabilire un confronto per dare un contributo alla chiarezza. Dunque dice: “Le faccio sentire cosa dice Bassetti…”. Galli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Leun intervento di”. “No no, ma anche no”. E’ guerra dichiarata tra Massimoe Matteo. Quelle che sembrava una guerra “fredda” tra i due esperti, l’uno chiusurista fino al midollo, l’altro cautamente aperturista, è diventata una guerra al calor bianco. L’ultima “esibizione” da Myrta Merlino dell’esperto del Sacco di Milano è sconcertante, anche se sappiamo che il professore è un po’ fumantino. La conduttrice è esterrefatta da tanta avversione nella puntata di oggi 21 aprile de L’aria che tira su La7. Si parlava di riaperture, vaccini, cautele e la conduttrice intendeva stabilire un confronto per dare un contributo alla chiarezza. Dunque dice: “Lecosa dice…”....

