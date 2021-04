Gabriel Garko svela cosa pensa degli attori gay che ancora si nascondono (Di giovedì 22 aprile 2021) Gabriel Garko lo scorso ottobre, durante una sua ospitata al Grande Fratello Vip, ha fatto coming out in diretta nazionale. Un coming out sussurrato e poi gridato a gran voce a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha parlato dei suoi amori e dei suoi ex fidanzati, facendo nomi e cognomi. A distanza di sei mesi – fra le pagine del settimanale Chi – l’attore ha tirato le somme sulla sua scelta personale: “Il giorno dopo il mio coming out avevo paura ad uscire di casa, mi sentivo nudo, invece sono stato accolto da un calore mai avvertito prima, c’è gente che ancora oggi mi ringrazia di averle dato la forza ed il coraggio di replicare il mio percorso e altra che, da quel momento, mi apprezza ancora di più”. Buone notizie anche sul lavoro, dato che Gabriel Garko avrebbe in cantiere numerosi ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 aprile 2021)lo scorso ottobre, durante una sua ospitata al Grande Fratello Vip, ha fatto coming out in diretta nazionale. Un coming out sussurrato e poi gridato a gran voce a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha parlato dei suoi amori e dei suoi ex fidanzati, facendo nomi e cognomi. A distanza di sei mesi – fra le pagine del settimanale Chi – l’attore ha tirato le somme sulla sua scelta personale: “Il giorno dopo il mio coming out avevo paura ad uscire di casa, mi sentivo nudo, invece sono stato accolto da un calore mai avvertito prima, c’è gente cheoggi mi ringrazia di averle dato la forza ed il coraggio di replicare il mio percorso e altra che, da quel momento, mi apprezzadi più”. Buone notizie anche sul lavoro, dato cheavrebbe in cantiere numerosi ...

StraNotizie : Gabriel Garko svela cosa pensa degli attori gay che ancora si nascondono - ss4ud4de : non so perché sto pensando a gabriel garko all’onore e il rispetto - millsxox : @CarmelaVivacqu3 Quello con gli occhiali mi sa che è Gabriel Garko amo non so se hai presente, l’altro mi pare si chiami Emis Killa ?????? - Luci_M_Alley : @bi_bi_naa Certo, come no. E io sono fidanzata con Gabriel Garko. Mah, al limite avrà fatto amicizia con un bono e… - pescapazzeska : Tommaso che nel ricordare i nomi d'arte del GF ricorda Adua del Vesco e Gabriel Garko, ma non Massimiliano Morra ahah #ilpuntoZ -