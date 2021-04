“Furbetti del vaccino” a Napoli, scattano le verifiche della Procura (Di mercoledì 21 aprile 2021) Controlli in corso sui “Furbetti del vaccino” a Napoli. La Procura sta verificando se ci siano stati in queste settimane tentativi di “saltare la fila”. Gli investigatori della Squadra Mobile, secondo quanto riporta l’Ansa, stanno verificando se ci sono state persone che per farsi vaccinare contro il Covid si sarebbero registrate sulla piattaforma regionale senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Controlli in corso sui “del” a. Lasta verificando se ci siano stati in queste settimane tentativi di “saltare la fila”. Gli investigatoriSquadra Mobile, secondo quanto riporta l’Ansa, stanno verificando se ci sono state persone che per farsi vaccinare contro il Covid si sarebbero registrate sulla piattaforma regionale senza L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

