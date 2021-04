Friuli | ottiene fondi anticrisi per il covid | ma se li gioca online | denunciato imprenditore

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Malversazione ai danni dello Stato: questo il capo d'accusa dal quale ora dovrà difendersi undi Pordenone che avrebbe utilizzato imessi a disposizione dal Governo per le società in difficoltà a causa della pandemia in modo improprio. Le indagini della Guardia di Finanza Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe utilizzato le somme ottenute per tamponare la crisi economica causata dalper le scommesse. L'aveva chiesto e ottenuto una cifra vicino ai 25mila euro, ricorrendo al Decreto Liquidità, sostenendo di aver bisogno di quella somma per garantire il sostegno economico alla propria società. Una volta intascata la cifra, tuttavia, l'avrebbe spesa quasi interamente col gioco d'azzardo. Secondo quanto appurato nel corso dell'indagine portata avanti ...

