Freccia Vallone | Alaphilippe fulmina Roglic

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il francese Julianha vinto la 85ª, da Charleroi a Huy in Belgio, di 194 chilometri, in 4 ore, 36 minuti e 25 secondi. Il campione del mondo, alla terza vittoria alla ...

Advertising

apetrazzuolo : Ciclismo, il francese Julian Alaphilippe ha vinto la Freccia Vallone 2021 - napolimagazine : Ciclismo, il francese Julian Alaphilippe ha vinto la Freccia Vallone 2021 - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Colpaccio di Julian Alaphilippe! ?? Il campione del mondo vince la Freccia Vallone davanti a Roglic e Valverde! Per Loulo… - CentotrentunoC : #FlecheWallonne | Ritmo troppo alto sul mitico Muro de #Huy: vince #Alaphilippe, Fabio #Aru staccato di quasi 1' al… - infoitsport : Freccia Vallone oggi: orario, tv, programma, streaming, percorso, favoriti -

Ultime Notizie dalla rete : Freccia Vallone

La2021 vede il terzo successo in questa corsa di Julian Alaphilippe , bravo negli ultimi 50 metri a rimontare con forza Primoz Roglic , che aveva rotto gli indugi sulle pendenze più dure ...Il francese Julian Alaphilippe ha vinto la 85ª, da Charleroi a Huy in Belgio, di 194 chilometri, in 4 ore, 36 minuti e 25 secondi. Il campione del mondo, alla terza vittoria alla, ha battuto lo sloveno Primoc Roglic ...ROMA, 21 APR - Il francese Julian Alaphilippe ha vinto la Freccia Vallone 2021, la seconda delle tre classiche delle Ardenne. Sul traguardo in vetta al Muro di Huy, il campione del mondo ha battuto lo ...Il francese trionfa in rimonta alla Freccia vallone, davanti a Roglic e all'eterno Valverde. Hirschi e la Uae Emirates fermati da due casi di Covid-19 ...