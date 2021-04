Francesca Tocca riparte da se stessa: dopo l’addio al marito, c’è spazio solo per la sua Jasmine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Francesca Tocca, la più sensuale ballerina di Amici guarda le foto Quando si esibisce sul palco di Amici come ballerina professionista, cala il silenzio. La sua sensualità, lo sguardo di fuoco, le movenze feline atterriscono chiunque osservi Francesca Tocca, 32 anni, danzatrice professionista del talent condotto da Maria De Filippi e a sua volta ex concorrente del programma di Canale 5. Ne sa qualcosa Rudy Zerbi, che dopo un’esibizione della danzatrice non riesce a trattenersi e disegna su un foglio di carta che ha davanti a sé un cuore ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021), la più sensuale ballerina di Amici guarda le foto Quando si esibisce sul palco di Amici come ballerina professionista, cala il silenzio. La sua sensualità, lo sguardo di fuoco, le movenze feline atterriscono chiunque osservi, 32 anni, danzatrice professionista del talent condotto da Maria De Filippi e a sua volta ex concorrente del programma di Canale 5. Ne sa qualcosa Rudy Zerbi, cheun’esibizione della danzatrice non riesce a trattenersi e disegna su un foglio di carta che ha davanti a sé un cuore ...

