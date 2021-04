FOTO | Bologna sfoggia i ‘suoi’ partigiani: dodici ritratti sulle porte monumentali della città (Di mercoledì 21 aprile 2021) BOLOGNA – Dodici grandi tele con i ritratti di sei partigiane e di sei partigiani bolognesi affisse sulle porte monumentali della città, con accanto solo il nome di battaglia e uno dei primi 12 articoli della Costituzione per “l’evidente e chiarissimo filo che lega la loro lotta con la Costituzione nata dalla Resistenza, frutto dei progetti, dei sogni e dell’elaborazione politica dei giovani e delle ragazze che decisero di combattere il nazifascismo”. È l’iniziativa di Anpi per celebrare il 76esimo anniversario della Liberazione di Bologna, da quando cioè il 21 aprile 1945 entravano in città le armate polacche, americane e partigiane. Un omaggio ‘diffuso’, come era già stato l’anno scorso con l’esibizione delle bandiere delle brigate partigiane appese a Palazzo d’Accursio, per far fronte all’impossibilità di cortei fisici con le restrizioni anti-Covid. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) BOLOGNA – Dodici grandi tele con i ritratti di sei partigiane e di sei partigiani bolognesi affisse sulle porte monumentali della città, con accanto solo il nome di battaglia e uno dei primi 12 articoli della Costituzione per “l’evidente e chiarissimo filo che lega la loro lotta con la Costituzione nata dalla Resistenza, frutto dei progetti, dei sogni e dell’elaborazione politica dei giovani e delle ragazze che decisero di combattere il nazifascismo”. È l’iniziativa di Anpi per celebrare il 76esimo anniversario della Liberazione di Bologna, da quando cioè il 21 aprile 1945 entravano in città le armate polacche, americane e partigiane. Un omaggio ‘diffuso’, come era già stato l’anno scorso con l’esibizione delle bandiere delle brigate partigiane appese a Palazzo d’Accursio, per far fronte all’impossibilità di cortei fisici con le restrizioni anti-Covid.

