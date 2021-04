Formazioni ufficiali PSG-Angers | Coppa di Francia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ledi PSG-, match valido per i quarti di finale didi. I parigini devono puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere. L’, benché non possa contare sicuramente su una rosa di alto livello, ha vissuto una stagione di assoluto rilievo, che ha permesso ai ragazzi di Moulin di occupare il settimo posto, ad appena 3 punti dalla zona Europa League, per un buon periodo di tempo. La rosa, tuttavia, non è riuscita a ripetersi nel girone di ritorno, tanto che al momento occupa il 12esimo posto. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di mercoledì 21 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le...