Fonseca | “Sono contrario alla Superlega e sono orgoglioso che lo sia anche la Roma”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Paulo, allenatore della, ha parlatovigilia della sfida con l’Atalanta in conferenza stampa. Come la maggior parte degli allenatori,di far parte di questo sport, dove ciò che conta noni soldi ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori.quindidella posizione presa dal club. Fino a marzo eravamo tra le prime quattro, poi abbiamo cominciato ad avere assenze importanti e ora prepariamo una semifinale di Europa League. Vogliamo tornare ad essere fortiin Serie A. Laè motivata, non abbiamo ...

Iomolto orgoglioso di questo e della posizione della Roma". Così il tecnico giallorosso Pauloalla vigilia della partita con l'Atalanta. A chi gli ha poi chiesto se in futuro sarà ...Paulo, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro ... della Superlega europea: ' Come quasi tutti gli allenatori iototalmente contrario ...Anche Paulo Fonseca si esprime sul progetto Superlega ormai affondato: «Il calcio ha dimostrato in questo momento che l’importante sono i tifosi, i giocatori e gli allenatori, non ...(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Come quasi tutti gli allenatori sono contrario alla SuperLeague. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma ...