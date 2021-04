Fonseca | “Orgoglioso della Roma | io come quasi tutti gli allenatori sono contrario alla Super Lega”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Paulo, ha parlatopartitasuacontro l’Atalanta: “glidi far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l’importate noni soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli. Iomoltodi questo.totalmentea questaposizione. ...

Advertising

NoiNotizie : RT @CorSport: #Fonseca: 'Contro la #Superlega, orgoglioso di chi ha detto 'no'. I tifosi sono tutto' - junews24com : Fonseca sulla Superlega: «Orgoglioso della Roma. Abbiamo dimostrato che...» - - MondoNapoli : Fonseca: 'Contrario alla Superlega e orgoglioso della Roma' - - VoceGiallorossa : ???TRIGORIA - @PFonsecaCoach : 'Orgoglioso della presa di posizione della @OfficialASRoma sulla Superlega. Abbiamo p… - CoreRomanista : ??? #Fonseca nella conferenza stampa pre #RomaAtalanta: 'Contrario alla #Superlega. Il calcio è dei tifosi, orgoglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Orgoglioso

Queste le parole del tecnico della Roma Pauloalla vigilia del match casalingo contro l'... Sonodi far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma i ...Questo pomeriggil il tecnicoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il ...Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nella conferenza stampa pre-Atalanta ha parlato della Superlega e della decisione dei giallorossi.Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Non sto pensando al Manchester United ma ai prossimi impegni in Serie A" ...