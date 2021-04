Foggia | violentò una ragazza in Germania | arrestato 25enne senegalese

(Di mercoledì 21 aprile 2021)- Personale appartenente alla Squadra Mobile della Questura diha tratto in arresto in esecuzione di mandato d'arresto europeo un cittadino, incensurato, ritenuto ...

- Personale appartenente alla Squadra Mobile della Questura diha tratto in arresto in esecuzione di mandato d'arresto europeo un cittadino senegalese 25enne, incensurato, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale. A seguito di segnalazione del ...Un violento incidente stradale è accaduto poco fa a, su via San Severo, incrocio con via Iconavetere. A entrare in collisione una Toyota Yaris e una Fiat Punto: il conducente della prima auto è rimasto ferito ed è stato trasportato al locale ...