Foggia, ecco la nuova Chirurgia Senologica al Riuniti: mammografo 3D per evitare diagnosi dubbie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Foggia - Terminati i lavori di riqualificazione e completato il trasferimento delle apparecchiature elettromedicali e degli arredi, le attività della Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021)- Terminati i lavori di riqualificazione e completato il trasferimento delle apparecchiature elettromedicali e degli arredi, le attività della Struttura Semplice Dipartimentale di...

Advertising

LaGazzettaWeb : Foggia, ecco la nuova Chirurgia Senologica al Riuniti: mammografo 3D per evitare diagnosi dubbie - lagoleada_it : Non solo #ElevenSport! La sfida di domani, #FoggiaMonopoli, sarà trasmessa anche da #AntennaSud! Ecco il comunicato… - lagoleada_it : L’ex #Foggia, oggi alla #Triestina, con una serie di finte e dribbling, mette a sedere mezza difesa ospite: ecco il… - 5rsMegafono : ? ???????????????? ???????? ?? ?????????????????? ? Ecco come potranno accedere alla vaccinazione presso i Riuniti di #Foggia. LEGGI QUI… - tifosipalermoit : Siamo agli sgoccioli del campionato e quello che qualche giorno fa vi avevamo presentato come un gioco/ipotesi, ade… -