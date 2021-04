Florentino Perez | “Soltanto oggi ho parlato tre volte con Agnelli Juve e Milan sono ancora dentro la Super Lega”

(Di giovedì 22 aprile 2021), presidente del Real Madrid e della, ha fatto un’importante rivelazione sulle squadre italiane coina Cadena SER.: “Lantus non se n’è andata, non è vero. Neanche ilha lasciato la. Siamotutti insieme, siete stati influenzati da informazioni sbagliate. Hotrecon lui (, ndr), lail progetto”. Foto: Alchetron L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le parole del presidente del Real Madrid e della Superlega nella trasmissione spagnola El Chiringuito Esattamente ventiquattro ore dopo l'annuncio della Superlega, Florentino Perez, presidente della n ...