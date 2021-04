Flop vaccini a Mugnano, solo 43 dosi su 250 convocati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cresce di giorno in giorno il problema della scarsa adesione di molti cittadini campani al vaccino contro il covid19. Oggi l’Asl Napoli 2 ha denunciato la scarsa adesione che emerge anche dal numero molto basso di presenze nel nuovo centro vaccinale che è stato inaugurato proprio stamattina nel Comune di Mugnano: oggi erano convocati i primi 250 cittadini ma alle 16.10 si erano presentati e vaccinati in 43. In generale sono molto basse le adesioni sulla fascia di età 60-69 anni, destinate ad Astrazeneca. Nella Asl Napoli 2 il numero delle adesioni al momento è di 28.000 persone sui 140.000 cittadini di quella fascia d’età censiti nel territorio. Stesso dato anche per l’Asl Napoli 1 che oggi ha un’adesione a Napoli città di 27.000 cittadini sui 119.000 censiti. Da lunedì a Napoli la percentuale di afflusso dei convocati ai centri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cresce di giorno in giorno il problema della scarsa adesione di molti cittadini campani al vaccino contro il covid19. Oggi l’Asl Napoli 2 ha denunciato la scarsa adesione che emerge anche dal numero molto basso di presenze nel nuovo centro vaccinale che è stato inaugurato proprio stamattina nel Comune di: oggi erano convocati i primi 250 cittadini ma alle 16.10 si erano presentati e vaccinati in 43. In generale sono molto basse le adesioni sulla fascia di età 60-69 anni, destinate ad Astrazeneca. Nella Asl Napoli 2 il numero delle adesioni al momento è di 28.000 persone sui 140.000 cittadini di quella fascia d’età censiti nel territorio. Stesso dato anche per l’Asl Napoli 1 che oggi ha un’adesione a Napoli città di 27.000 cittadini sui 119.000 censiti. Da lunedì a Napoli la percentuale di afflusso dei convocati ai centri ...

