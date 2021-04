Flavia Vento contro Pio e Amedeo la mia intelligenza è sovrannaturale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Flavia Vento contro Pio e Amedeo. Pio e Amedeo in una recente intervista hanno scherzato su Flavia Vento e la showgirl, ex gieffina della versione vip, si è scagliata contro di loro attraverso il suo account social con un post in parte ironico: “Il mio quoziente intellettivo – ha scritto su Instagram – va oltre Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 21 aprile 2021)Pio e. Pio ein una recente intervista hanno scherzato sue la showgirl, ex gieffina della versione vip, si è scagliatadi loro attraverso il suo account social con un post in parte ironico: “Il mio quoziente intellettivo – ha scritto su Instagram – va oltre

Advertising

FGagge16 : Addio #tzvip , io vado a stannare Flavia Vento???? - Reality_House : #SuperLeague: finalmente abbiamo trovato qualcosa che è durato meno di Flavia Vento in un reality: #SuperLega - egocentri_ca : quasi 3 ore che sono chiusa in bagno sto durando più di flavia vento al gfvip5 - lciae8 : È durata più Flavia Vento al Gfvip che La Superlega. Buonanotte - generacomplotti : #fakeNews Flavia Vento ha detto alla radio che il #COVID19 non è una bufala dell'élite per causare morie di uccelli… -