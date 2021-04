Advertising

TuttoAndroid : Fitbit annuncia che porterà il punteggio dello stress anche su questi dispositivi - TuttoTechNet : Fitbit annuncia che porterà il punteggio dello stress anche su questi dispositivi - stefanodonadio : Fitbit annuncia il fitness tracker Luxe, il più sottile mai creato - spidermac : Fitbit annuncia il fitness tracker Luxe, il più sottile mai creato - iLuca90 : #Fitbit annuncia il suo primo dispositivo dopo esser stata acquisita da #Google: #FitbitLuxe è realtà con: -Display… -

Ultime Notizie dalla rete : Fitbit annuncia

Ace 3, evoluzione del tracker di attività e sonno che aiuta i bambini dai 6 anni in su a sviluppare sane abitudini e a divertirsi con tutta la famiglia. In aggiunta alle ...Il meglio, però, deve ancora venire: 'Stiamo per lanciare la medaglietta smart da mettere al collare del cane -l'imprenditrice -. Funziona un po' come ilper l'uomo, monitorando il ...Fitbit ha annunciato che porterà la nuova funzione di Punteggio di Gestione dello Stress anche ad altri dispositivi dell'azienda.Wafer Scale Engine 2 (WSE-2) di Cerebras è pronto al debutto: questo processore per calcoli di intelligenza artificiale, grande quanto un wafer di silicio, conta 850.000 core e integra 2.600 miliardi ...