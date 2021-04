Fisciano | dopo il dissequestro parla il sindaco Sessa | “Fiducia nella magistratura” VIDEO

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRespinge attacchi ingiustificati a lui, ma anche a tutta la comunità died esprimeche saprà fare finalmente chiarezza sull’intera vicenda. È la prima volta che ildiVincenzocommenta l’inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto insieme ad altri amministratori e a rappresentanti dellaSviluppo nell’ambito della progettazione e del finanziamento dell’impianto di compostaggio. In attesa che vengano pubblicate anche le motivazioni relative alla sentenza, ilha annunciato ildi oltre la metà dei fondi che erano stati preventivamente bloccati per una contestazione sulla procedura che il ...

...disposto il dissequestro dei finanziamenti per il sito di compostaggio in cantiere a. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Sessa. La richiesta era stata presentata dal legale del Comune...esser stata stata segnalata la presenza di due casi di infezione da Covid - 19 tra gli alunni ... 2 i nuovi contagi a, cinque guariti e quattro nuovi positivi al virus a Vietri sul Mare. A ...Dopo mesi di attesa ed il ritorno in zona arancione della Campania, Unisa riapre i battenti con le lezioni in presenza nel Campus ...